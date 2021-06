Formazione Superiore ITS: al via un nuovo corso dedicato al recupero dei rifiuti industriali e all’economia circolare

Nell’ottica della sfida ai cambiamenti climatici e della necessaria transizione energetica, prenderà il via a partire da ottobre il nuovo corso TS 4 Green attivato dalla Fondazione ITS TEC e dedicato al recupero e allo smaltimento sostenibile degli scarti e dei rifiuti prodotti dalle industrie del territorio ravennate. L’obiettivo del corso, cha ha una durata complessiva di due anni, è proprio quello di formare figure tecniche specializzate in grado di adottare all’interno delle aziende locali iniziative volte all’economia circolare e alla tutela dell’ambiente. Il percorso scolastico dei ragazzi affiancherà infatti l’esigenza sempre più attuale delle imprese di avere nel proprio organico figure professionali in grado di suggerire pratiche e scelte sostenibili. La partecipazione al corso, completamente gratuita, è rivolta a tutti i ragazzi che abbiano completato le scuole superiori.