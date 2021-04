Il Sindacato Ristoranti e Bar (Fipe) Confcommercio Ascom Cervia esprime grande dispiacere per la perdita di Dina Pagan. Una figura di riferimento della marineria cervese, che con la sua cucina e il suo ristorante è stata capace di attirare l’attenzione di migliaia di persone dando lustro alla tradizione cervese legata al mare e al mondo dei pescatori. Il suo ricordo è un lascito importantissimo che siamo certi sarà portato avanti con amore e passione dalla famiglia. Dal 1963 ha condotto il suo ristorante con la dedizione e la passione che solo le donne forti e legate al territorio sono in grado di avere. Con lei se ne va un pezzo della città ma resta una certezza: la famiglia sarà in grado di portare avanti l’importante lascito della Dina.

Il Borgomarina perde una colonna e una memoria storica della città.

Consuelo Benzi, Presidente Sindacato Ristoranti e Bar (Fipe) Confcommercio Ascom Cervia ha dichiarato «La scomparsa di Dina è una notizia molto triste per il mondo della tradizione cervese e della gastronomia. Sempre presente nella sua cucina, Dina ha saputo mantenere i sapori e i profumi di casa. Tutti ci ricorderemo di lei, del suo sorriso e della sua grande professionalità che dal 1963 l’hanno contraddistinta. Ci stringiamo in un forte abbraccio a tutta la famiglia».