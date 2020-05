Fino a 30 mila euro per chi decide di trasferirsi a Brisighella, Riolo Terme o Casola Valsenio

In attesa di mettere in atto il piano per far ripartire il turismo su tutto il territorio regionale, l’Emilia-Romagna ha stanziato 10 milioni per contribuire all’acquisto o alla ristrutturazione delle case nei Comuni appenninici. Il fondo è stato ideato per contrastare lo spopolamento delle comunità montane a favore delle città ed è orientato quindi a sostenere quei nuclei familiari che invece decidono come scelta di vita di spostarsi in montagna. A poter presentare domanda potranno essere infatti giovani coppie, famiglie o singoli fino ai 40 anni di età ed ottenere così 30 mila euro a fondo perduto.