Proprio il 10 febbraio 2021, giorno del Ricordo istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli Italiani e di tutte le vittime delle foibe” hi depositato una mozione per “L’intitolazione di un luogo pubblico del Comune di Ravenna a Norma Cossetto, vittima delle Foibe”.

Norma Cossetto, studentessa universitaria istriana, fu vittima di violenze inaudite e gettata in una foiba, uccisa dai partigiani di Josip Broz, meglio conosciuto come Maresciallo Tito, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943.

A Norma Cossetto é stata conferita dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, in data 9 dicembre 2005, la Medaglia d’Oro al Merito Civile con la seguente motivazione “Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio. 5 ottobre 1943 – Villa Surani (Istria)”

Il Consiglio Comunale del 4 maggio 2021 accoglieva la proposta della Pigna di intitolare un luogo pubblico a Norma Cossetto nel Comune di Ravenna.

Dopo aver fatto presente 2 volte in Consiglio comunale, la mancata attuazione della decisione del Consiglio Comunale di intitolare un luogo pubblico a Norma Cossetto, qualche giorno fa ho deciso di chiedere informazioni direttamente al Vice Sindaco che attualmente ricopre il ruolo di Presidente della Commissione Toponomastica circa la situazione al riguardo.

Il Vice Sindaco Eugenio Fusignani ha risposto alla richiesta ieri 28 ottobre 2022 comunicandomi, e lo ringrazio, che la Commissione Toponomastica ha approvato all’unanimità nella seduta del 27 ottobre scorso di intitolare uno spazio pubblico a Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito Civile.

In particolare la Commissione Toponomastica ha ritenuto, data la nutrita presenza di una comunità istriana- dalmata , di individuare un sito a Marina di Ravenna rappresentato dall’area verde in fregio a via Ciro Menotti , ricompresa fra il viale Zara e il viale Silvio Pellico che prenderà il nome “Giardino Cossetto”.

Nell’esprimere soddisfazione per la decisione assunta dalla Commissione Toponomastica, anche per dare riconoscimento alle aspettative della comunità istriano-dalmata ravennate e per ricordare la figura di Norma Cossetto, chiediamo di accelerare la delibera della Giunta Comunale e di procedere entro la fine del 2022 all’intitolazione del Giardino Norma Cossetto a Marina di Ravenna nell’area verde individuata.