In occasione della festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, presso la Basilica di Sant’Agata Maggiore, in via Mazzini a Ravenna, è stata celebrata la Santa Messa con la benedizione degli animali. Tanti i presenti.

In tale occasione sono stati ricordati gli animali maltrattati e l’appello di un amore incondizionato per tutti.