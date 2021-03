Per le ormai note cause legate alla pandemia da Covid-19, quest’anno non si potrà tenere la celebrazione con la consegna degli alberi e dei diplomi alle famiglie dei nuovi nati. Volendo comunque continuare nel solco della tradizione, l’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere alla piantumazione di 11 alberi nella nuova area sosta camper in via Antonio Gramsci.

In quest’anno particolare non solo è stato dedicato un albero ai nuovi nati, bensì anche una pianta di lavanda, simbolo e vanto del paese di Casola Valsenio. Le 11 piante di lavanda sono state piantate all’interno di un’aiuola posta nel Parco Pertini.

Le famiglie che vorranno ricevere il proprio albero potranno ritirarlo presso il municipio di Casola Valsenio. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio anagrafe al numero 0546 976513 entro e non oltre il 31 marzo.