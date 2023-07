«Dobbiamo essere comunità nel vero senso della parola: sostenere le associazioni di volontariato sarà importantissimo. L’aggregazione è nutrimento per lo spirito, l’aggregazione è un servizio potentissimo». Federico Settembrini è il candidato sindaco del PD di Cotignola per le prossime elezioni comunali che si terranno nel 2024.

Il suo nome, uscito dalle consultazioni portate avanti lo scorso inverno e ratificato dall’assemblea degli tesserati democratici in aprile, è stato presentato al pubblico venerdì 28 luglio in occasione della prima serata della Festa de l’Unità al parco Pertini di Cotignola.

Classe 1975, tecnico al liceo «Ricci Curbastro» di Lugo, coniugato con tre figlie, Settembrini fa parte della giunta comunale guidata da Luca Piovaccari e si occupa di Cultura, Scuola, Politiche giovanili e Comunicazione. «Federico ha condiviso con me questi 9 anni di amministrazione – spiega il sindaco Piovaccari -, maturando l’esperienza e le competenze necessarie per fare questo “salto”».

«Federico è la persona giusta attorno alla quale costruire il nuovo programma e comporre la squadra della lista civica Uniti per Cotignola: lo ha dimostrato sul campo» commenta Samuele Staffa, coordinatore comunale PD.

Aggregazione, cultura e ambiente sono le priorità indicate dal candidato. «Il clima è cambiato: occorre un’immediata presa d’atto e ognuno deve fare la propria parte – aggiunge Settembrini -. Sarà indispensabile far passi avanti condividendo azioni con tutti gli attori in campo, a partire dai comuni fondatori dell’Unione della Bassa Romagna».

Proprio al tema ambientale è dedicato il dibattito dal titolo «I protagonisti dell’alluvione» in programma lunedì 31 luglio alle ore 21.30 all’area dibattiti della Festa de l’Unità. Parteciperanno Pierluigi Randi (meteorologo), Paola Silvagni