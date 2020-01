Le sardine a Faenza riempiono Piazza della Libertà: “Dimostrato che si può fare politica in maniera diversa”

Si sono salutate intonando “Bella ciao” le sardine a Faenza. Erano qualche migliaio e hanno riempito Piazza della Libertà, davanti al sagrato del Duomo. Alla manifestazione ideata in risposta alla visita di Matteo Salvini in città, in programma domenica in occasione della Nott de’ Bisò, la manifestazione finale legata al palio del Niballo, hanno partecipato persone provenienti da Faenza, Forlì, Imola e dai Comuni della Romagna Faentina. Insieme a loro anche il portavoce e la figura mediatica di riferimento delle sardine, Mattia Santori, arrivato appositamente da Bologna, che ha chiuso la manifestazione. Un evento voluto anche con uno scopo sociale, una raccolta viveri da destinare alla Caritas