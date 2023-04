Nell’abito delle iniziative della XXIII Settimana Scientifica e Tecnologica faentina la Palestra della Scienza di Faenza presenta la rassegna “La Scienza Raccontata dagli Scienziati 2023” la cui seconda serata è in programma venerdì 28 aprile alle ore 21 presso Faenza Sales, aula 5 (ex Salesiani) via San Giovanni Bosco, 1 Faenza. (in allegato il volantino complessivo dei tre incontri)

L’incontro del 28 aprile sarà su: Dentro i segreti del cambiamento climatico e vedrà la presenza di PAOLA MERCOGLIANO L’incontro sarà condotto da Paolo Magliocco, giornalista scientifico, già collaboratore di Piero Angela e autore di Superquark e Superquark+ Il cambiamento climatico è il tema più importante della nostra epoca. Se non saremo in grado di fermare l’aumento delle temperature e adattarci a quello che sta succedendo, la nostra civiltà e la nostra stessa esistenza saranno messe a rischio in tempi brevi. Ma come facciamo a sapere quello che sta succedendo e a prevedere quello che succederà o potrebbe succedere? I modelli di studio e previsione sono attendibili? E chi li produce e in che modo lo fa? Capire come fanno gli scienziati ad avere alcune certezze e molti dubbi su quel che sta accadendo al nostro pianeta è importante. E oggi lo sguardo del mondo della ricerca è capace di andare oltre la discussione sui cambiamenti del clima e si spinge fino a misurare e prevedere i suoi effetti sugli ecosistemi: che cosa succederà al mare e sulla terra, alle piante e agli animali, in aree geografiche lontane e nel nostro stesso paese. Paola Maercogliano è docente di Meteorologia avanzata all’Università di Napoli Partenope. È collaboratrice dell’Ipcc, il panel Intergovernativo sul cambiamento climatico voluto dalle Nazioni Unite e si occupa della realizzazione di modelli climatici.