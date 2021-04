Faenza sarà protagonista del nuovo programma di Simona Ventura che andrà in onda su Real Time. La popolare conduttrice era presente oggi in città per registrare la puntata dedicata alla città delle ceramiche. Accompagnata da Gene Gnocchi, ha incontrato l’amministrazione comunale. Il programma televisivo è Discovering Simo, la seconda stagione del contenitore andato in onda per la prima volta durante la scorsa stagione. La troupe del docu reality – realizzato in collaborazione con l’ente di promozione turistica Apt Servizi Emilia Romagna – ha scelto l’Emilia-Romagna per raccontare ai telespettatori il volto culturale della regione e la bellezza in previsione dell’arrivo dell’estate. Le riprese sono iniziate ieri a Rimini.

“Sono orgoglioso che Faenza sia stata scelta come tappa di questo viaggio. Ma soprattutto contento per l’ulteriore opportunità di mostrare e raccontare il nostro meraviglioso centro storico ad una ampia platea” ha commentato il sindaco Massimo Isola che ha incontrato Simona Ventura accompagnato dall’assessora Milena Barzaglia. ⁣