Per lavori alla rete gas in città, sono previste alcune modifiche alla viabilità. Da lunedì 24 ottobre a venerdì 25 novembre in via Cova, a Faenza, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli lungo tutta la strada. Nel tratto compreso tra via Gobetti e via Testi, istituzione del senso unico di marcia con direzione Firenze – Ravenna, da via Gobetti verso via Testi. Nel tratto tra via F.lli Rosselli e via Gobetti, circolazione a senso unico alternato.