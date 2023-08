Per consentire l’esecuzione di lavori al manto stradale della provinciale Ravegnana (S.P. 302), in corrispondenza del Ponte della Castellina, il tratto di via Fossolo, tra via San Vincenzo e la S.P. 302 (via Ravegnana), sarà chiuso al transito fino alle ore 12 di sabato 12 agosto. Dalle limitazioni sono esclusi i residenti e i mezzi di soccorso.