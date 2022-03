La Casa del Teatro è lieta di ospitare l’Accademia dell’Incompiuto, nuovo progetto artistico che vede tra i fondatori Mario Biagini, direttore associato del Workcenter di Jerzy Grotowski e Thomas Richards per 35 anni.

Da poche settimane Mario ha lasciato, per vari motivi, il Workcenter, e incontrarlo ora è importante per capire quale direzione sta prendendo il suo cammino di artista, ci sono molte domande da fargli e molte riflessioni da scambiare. Invitarlo a Faenza ha il sapore dell’omaggio a una grande e fondamentale esperienza del teatro degli ultimi decenni ma è soprattutto uno sguardo su un momento di svolta, su una fase di cambiamento che guarda al futuro, a nuove ipotesi e a nuovi obiettivi.

Gli appuntamenti si concentreranno in tre giorni, da giovedì 10 marzo a sabato 12 marzo.

giovedì 10 marzo 2022, ore 21

Tessere comunità, l’arte dell’incompiuto, conversazione con Mario Biagini condotta da Renata Molinari

Mario Biagini ha fatto parte per 35 anni del Workcenter di Jerzy Grotowski e Thomas Richards di cui è stato direttore associato e all’interno del quale ha diretto, dal 2007 al 2021, il progetto Open Program. All’inizio del 2022 ha lasciato il Workcenter fondando assieme ad altri l’Accademia dell’Incompiuto.

Renata Molinari è scrittrice e drammaturga. Ha seguito molte fasi del lavoro di Jerzy Grotowski. Ha firmato la drammaturgia di spettacoli di, tra gli altri, Thierry Salmon, Federico Tiezzi, Giorgio Barberio Corsetti, Marco Baliani, Claudio Morganti, Dario Marconcini e Paolo Billi, Luigi Dadina, Giuseppe Battiston.

Nell’incontro verrà presentato il libro NowHere, residenze attive (Sensibili alle foglie, 2021) incentrato sull’intervento a Milano dell’Open Program (sarà presente Cristina Fiordimela, curatrice del volume) e verranno proiettati materiali video sempre sulle esperienze dell’Open Program in varie parti del mondo (New York, Brasilia, Catania, Karlsruhe, ecc.).

venerdì 11 marzo 2022, ore 21



LA GINESTRA

🔸 anteprima nazionale

recitazione e commento di Mario Biagini

con la collaborazione di Felicita Marcelli

Mario Biagini presenta il frutto della sua ricerca, intrapresa nei mesi del primo confinamento del 2020 e tuttora in corso, su La ginestra, o il fiore del deserto di Giacomo Leopardi. Lo studio accurato della canzone leopardiana, sia dal punto di vista della tecnica poetica che del contenuto, mira a restituire alla fruizione di un pubblico anche non specialistico la ricchezza e la bellezza di una delle opere più importanti della letteratura italiana.

sabato 12 marzo 2022, ore 21

E IL POPOLO CANTA

🔸 anteprima nazionale

con Felicita Marcelli

regia di Mario Biagini

È un’investigazione in forma di recital su canti tradizionali del centro-sud d’Italia e della loro relazione con la poesia di Pier Paolo Pasolini. Ci riporta a un mondo che non esiste più, a un paesaggio musicale di tradizione orale che è ormai scomparso dalla cultura viva della gente, e per lo più dimenticato.