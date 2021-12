Nuovo appuntamento con il “Sabato con Noi” della Palestra della Scienza.

In via Cavour 7 sabato 4 dicembre andrà in scena l’incontro “Le avventure di Bee Bot – Primi passi nel coding” a cura di Fabiana Dalmonte e Valentina Fazio.

Il coding è facile e permette ai ragazzi e ai bambini di allenare la mente a usare la logica nelle attività quotidiane, stimola la loro curiosità e la loro fantasia e li aiuta a pensare meglio e in modo creativo. Creando racconti, animazioni, giochi i bambini imparano ad imparare. Animando e facendo muovere i personaggi di un gioco o un robot imparano a raggiungere un obiettivo risolvendo i passaggi di un problema. Il segreto è: poca teoria e tanta pratica! Il laboratorio “Primi passi nel coding” ha come obiettivo quello di avvicinare i bambini alla programmazione in maniera divertente, giocosa e creativa attraverso l’uso della Bee-Bot, una simpatica ape-robot dall’utilizzo molto semplice ed intuitivo.

Evento aperto a tutti, l’incontro “Le avventure di Bee Bot” si terrà dalle 16.30 alle 18.00, nei locali della Palesta della Scienza.

Necessaria la prenotazione al 339 2245684