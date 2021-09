In tarda mattinata a Faenza presso lo stabilimento della CLAI, un operaio di 30 anni si è ferito all’addome, vista la gravità dell’infortunio i sanitari del 118 hanno preferito il trasferimento in elicottero all’Ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto gli ispettori della Medicina del Lavoro e la Polizia per le indagini del caso.