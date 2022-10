“Le elezioni tenutesi in data 25 settembre hanno visto trionfare la coalizione di centro destra, con un’imposizione netta del partito guidato da Giorgia Meloni, decretando la sconfitta della coalizione di centrosinistra anche in collegi considerati sicuri.

Tale risultato è in parte imputabile a una errata costruzione della coalizione, che ha estromesso quello che si è poi affermato come Terzo polo. Questa nuova realtà politica ha riscontrato un grande entusiasmo in tutto il territorio nazionale, ricevendo un consenso inatteso per una forza, quella composta da Azione e Italia Viva, che fino a poche settimane fa non faceva parte del pantheon degli schieramenti.

Un risultato straordinario è stato conseguito nella nostra Faenza, dove lo schieramento guidato da Carlo Calenda si è imposto come terza forza politica ottenendo il 10.79 % nell’elezione per la Camera dei deputati (equivalente a 3.351 voti) e il 9,55 % per il Senato della Repubblica (equivalente a 2.968 voti).

Tale esito riempie il comitato di Faenza in Azione di grande orgoglio ed entusiasmo, dando nuovo slancio a un progetto presente da ormai tre anni sul nostro territorio e che per la prima volta riesce a presentare il proprio simbolo sulla scheda elettorale. Il nostro impegno, insieme agli alleati di Italia Viva, continuerà sul solco di quanto fatto finora, affinché possa affermarsi anche a Faenza un’alternativa autenticamente liberale, moderata e riformista alle forze che finora si sono contese la guida della Città. Per Faenza, sul serio”