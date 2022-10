Domenica 2 ottobre sarà l’ultimo giorno per la Festa di San Michele, con tutto il centro storico animato da mercati e mercatini, mostre e allestimenti d’arte e design, incontri e animazioni per grandi e piccoli, punti ristoro e negozi aperti.

I visitatori potranno curiosare fra i banchi del Mercato di San Michele per le vie del centro e del Garage Sale nel chiostro di San Francesco mentre si dirigono nelle numerose mostre allestite nei più importanti spazi di cultura della città.

Per bambine e bambini ci saranno tanti appuntamenti. Alle 11 a San Francesco ci saranno una lettura e un laboratorio dedicati ai colori e alle fragranze d’autunno assieme a Comunicando, Tra le Nuvole e Biblioteca Taroni. Alle 17.30 ci si potrà spostare al Giardino dei Semplici per lo spettacolo a ingresso gratuito “Le vie del tesoro”. Infine in serata, alle 20, il Teatro Goldoni ospiterà il secondo appuntamento con il teatro ragazzi proposto da Accademia Perduta / Romagna Teatri, lo spettacolo dal titolo “Re tutto cancella” (info e biglietti 0545 64330).

Nel pomeriggio, in piazza della Libertà Infinity Gym proporrà un’esibizione di ginnastica artistica, mentre in serata al Giardino dei Semplici, con inizio alle 20, si terrà “Il lupo e le emozioni”, spettacolo di danza e ginnastica ritmica ispirato alla favola per bambini “Il lupo che si emozionava troppo” curato da Progetto Ritmica Romagna,

Alle 18 ci sarà l’ultimo appuntamento dedicato alla “Memoria del Paesaggio” presso la Bottega dello Sguardo: “Paesaggi teatrali fra luoghi di narrazione e spazi d’azione”, letture a voce coordinate da Renata Molinari.

Infine in serata si darà spazio alla musica. Alle 20.15 nella Collegiata di San Michele è previsto un concerto del Coro “Casa della Carità” di Lugo, mentre alle 21.15 in piazza della Libertà chiuderanno la Festa di San Michele 2022 l’orchestra Doremi e il coro The Colours of Freedom con lo spettacolo “Rejoice”.

Domenica sarà anche l’ultima giornata per gustare le specialità di osterie e punti ristoro che costellano il centro di Bagnacavallo.

La Festa di San Michele è organizzata dal Comune di Bagnacavallo con la collaborazione di associazioni di volontariato, Parrocchia, operatori culturali e con il supporto di numerose imprese. Gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Main sponsor sono Società Padana Energia, Terremerse, Hera, Orva, Calzaturificio Emanuela, Deco.

Per info e aggiornamenti:

0545 280864 – info@festasanmichele.it – www.festasanmichele.it

Fb e Instagram @festasanmichele