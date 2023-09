Ieri sera, 12 settembre, in Corso Europa si è svolto l’evento dal titolo “Il Borgo rinasce” che ha visto la partecipazione di centinaia di persone. Negozi aperti, aperitivi, degustazioni, iniziative per bambini, spettacoli, cene nei dehors dei locali, mercatini e musica live sono stati gli ingredienti che hanno animato il quartiere del Borgo dopo la tragica alluvione di maggio. L’evento è stato organizzato dal Consorzio Faenza C’entro e promosso dall’Amministrazione Comunale.

Oltre alle proposte culinarie nelle varie zone del Borgo, in Zona “Borgo Durbecco” e Porta delle Chiavi, non è mancata la musica dal vivo con i Work in Progress con musica anni 60’/70’/80’/90’ hanno fatto cantare e ballare i presenti. Inoltre, la cantante “made in romagna” Gloria Turrini si è esibita con musica jazz, blues e soul.

Presso la Zona della Chiesa di Sant’Antonino, spazio per animazione per bambini con l’ironia del Mago Silvestro il mago maldestro oltre alla zona trucco, laboratori e giochi per bambini organizzati da Los rajos de colores.

Alle 22, sempre nei pressi della Chiesa, si svolto il suggestivo spettacolo con il fuoco di Moko.

Inoltre Fabrizio Caveja come voce e chitarra accompagnato da Olivia Dalbon ai cori e alle percussioni hanno prodotto un interessante spettacolo definibile “selvatico”.

In Zona Piazza Lanzoni e Controviale la Merceria L’Occhiello ha accolto tante famiglie grazie ai giochi di legno e d’ingegno di Happy Family.

Mentre per quanto riguarda la parte musicale, la scuola di musica Artistation. School of Arts, fortemente colpita dall’alluvione, si è esibita in concerto.

“Il Borgo Rinasce” è un’iniziativa del Comune di Faenza e del Consorzio Faenza C’entro, realizzato con il contributo della Banca di Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e della Camera di Commercio di Ravenna, con la collaborazione della cabina di regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna.