Da qualche giorno è partita la campagna associativa 2023 del Centro Commerciale Naturale Faenza C’entro, il consorzio dei commercianti e artigiani e dei pubblici esercizi del centro storico della città manfreda, che ha come obiettivo quello di mantenere vivo il cuore della città tramite iniziative, eventi, allestimenti, promozioni, arredo urbano e tanto altro.

Faenza C’entro raccoglie tra i propri associati negozi, locali, bar, ristoranti, laboratori di ceramica, agenzie viaggi, immobiliari e servizi. Il Consorzio è sostenuto dalla Pubblica Amministrazione e supportato dalle associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato.

Da anni ha intrapreso un cammino molto soddisfacente dal punto di vista dell’organizzazione degli eventi e delle iniziative: basti pensare all’animazione dei Martedì D’Estate o dell’organizzazione del Natale faentino che hanno riportato nel centro cittadino migliaia di persone. Tra gli altri eventi sono da sottolineare “Buongiorno Ceramica”, “Chocomoments”, “Faenza in un bicchiere” e “Bell’Italia”.

La Presidente del Consorzio, Claudia Minardi, dichiara: ”Dallo scorso anno abbiamo aumentato gli sforzi nel campo delle collaborazioni con i tanti soggetti che organizzano attività ed eventi in città a partire dalla “100 km del Passatore” passando per il MEI, fino ad arrivare al museo internazionale della ceramica (MIC) con il quale è presente una collaborazione consolidata. Ci aspettiamo tanto interesse da parte delle imprese, viste le tante pre adesioni che abbiamo già ricevuto e immaginando un 2023 finalmente libero da vincoli che ci hanno spiacevolmente accompagnato negli ultimi tre anni.”

Le attività che decideranno di associarsi potranno quindi contribuire all’organizzazione degli eventi, dei mercatini e degli allestimenti arricchendo la proposta che ogni anno il Consorzio offre ai residenti e turisti. Il supporto degli associati contribuisce al rilancio del comparto commerciale del centro come soggetto unico con investimenti in termini di promozione e visibilità sia sui canali di comunicazione tradizionale, sito web (www.faenzacentro.it) e social. Inoltre il Consorzio fornisce un supporto concreto di comunicazione alle singole realtà commerciali ed artigianali.

Per i negozi del centro manfredo aderenti al Consorzio c’è la possibilità di aderire al progetto Faenza Shopping Card e Faenza Gift Card, uno strumento per valorizzare il territorio e sviluppare le realtà commerciali, fidelizzare la clientela, rilanciare lo shopping in città attraverso l’uso della tecnologia e favorire processi innovativi in centro storico.

La novità introdotta è il virtual tour per gli associati a prezzi vantaggiosi. Attraverso foto a 360 gradi della propria bottega si creerà un virtual tour online che consente maggiore coinvolgimento del cliente con la conseguente acquisizione d’informazioni senza il bisogno di recarsi fisicamente in negozio.

La quota associativa che il direttivo dell’associazione ha individuato congrua per quest’anno è di circa 55 centesimi al giorno per le attività situate in centro storico (pari a 199 euro annui) e circa 36 centesimi al giorno per le società di servizi (pari a 130 euro annui).

IL Consorzio è supportato da Confartigianato, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna e il contributo del Comune di Faenza, della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese