Faenza celebra la Madonna delle Grazie. In Duomo svelato il drappo del palio | VIDEO

Faenza rende omaggio alla Madonna delle Grazie, patrona della città. Il tradizionale appuntamento il secondo sabato di maggio è tornato ad essere celebrato senza i vincoli dettati dalla pandemia. L’anno scorso la festa rappresentò un segnale di ripartenza. Quest’anno sottolinea invece il ritorno alla quasi totale normalità di questi giorni, anche se l’andamento dei contagi e le nuove varianti del coronavirus raccomandano di mantenere alto il livello di attenzione e prudenza. Le stesse che i Vigili del Fuoco mettono in campo ogni giorno nei loro interventi quotidiani. E come ogni anno, anche sabato 7 maggio sono stati protagonisti della consegna dei fiori alla statua della Madonna sulla Torre dell’Orologio in Piazza del Popolo davanti ai tanti faentini accorsi. I pompieri hanno preso in consegna il mazzo di fiori dal vescovo Mario Toso e con un gioco di squadra hanno portato l’omaggio floreale in alto.