Palestinesi in corteo per le vie di Ravenna chiedono maggior attenzione per il loro Paese | VIDEO

Un corteo per le vie del centro di Ravenna per chiedere la libertà della Palestina. Un gruppo di palestinesi residenti nel ravennate si è ritrovato oggi in viale Farini per manifestare a favore del proprio Paese. Erano una sessantina a formare il corteo che ha raggiunto Piazza del Popolo, dove si è tenuto un piccolo sit-in fra i palazzi della Prefettura e del Municipio. I manifestanti hanno inneggiato ad una Palestina libera dall’occupazione dei territori da parte di Israele. Hanno poi chiesto maggior attenzione alla causa palestinese da parte dei media principali italiani, accusati di fornire un racconto del conflitto israeliano-palestinese di parte. Hanno chiesto così che i palestinesi che muoiono combattendo per la libertà del loro Paese vengano considerati ugualmente agli ucraini che perdono la vita resistendo alle truppe russe.