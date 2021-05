Ad oltre due settimana dalla morte di Alberto Dal Pozzo, avvenuta in Brasile, sono ancora molte le circostanze poco chiare. L’uomo, originario di Faenza, che da tempo viveva in Sud America, è precipitato dall’ottavo piano di un palazzo a Rio De Janeiro il 14 aprile scorso. Le autorità locali non sono ancora riusciti a stabilire se si sia trattato di un suicidio, un incidente o se ci sia il coinvolgimento di una terza persona. Sul caso sta investigando anche la Farnesina. A complicare il tentativo di far luce sulla vicenda, la sepoltura del corpo già avvenuta.