Domenica 17 settembre è in programma una manifestazione legata all’evento ‘1948 Faenza si rimette in moto’ che prevede il transito di un corteo con mezzi storici in tre fasce orarie (alle ore 11.30, 15 e 17.30) lungo il vecchio circuito motociclistico delle Bocche dei Canali. Per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione è stata adottata una ordinanza che modifica, in quelle fasce orarie, la viabilità ordinaria.

Domenica 17 settembre, quindi, dalle 11.25 alle 11.45; dalle 14.55 alle 15.15 e dalle 17.25 alle 17.45, e comunque solo per il tempo necessario al transito del corteo storico e al servizio dell’evento, saràvietato il transito per tutti i veicoli e per i pedoni (ne sono esclusi i mezzi di soccorso, di emergenza e i veicoli e le persone al servizio dell’organizzazione) in: viale Marconi, piazza Fratti, viale Stradone, rotonda Francesco Lama, via degli Insorti, rotonda Donatori di Sangue, via Canal Grande e rotonda 100 del Passatore.