Mettere in evidenza le aziende eccellenti e valorizzare il fine ultimo del fare impresa: generare benessere collettivo e diffuso. Si è tenuta oggi l’edizione 2023 di Excelsa – Romagna Award, l’iniziativa biennale di Confindustria Romagna nata nel 2011, che ha inaugurato il nono Festival dell’Industria e dei valori di Impresa.

A ricevere il riconoscimento sono state 40 aziende della Romagna per le sei categorie ordinarie previste: comunicazione di impresa, innovazione, internazionalizzazione, lavoro, sicurezza, sostenibilità. All’interno di queste, per l’edizione 2023, sono state individuate anche le categorie speciali Impresa Femminile, riconoscimento alle aziende dove la presenza femminile è rilevante e significativa ed Under 40 per le imprese fondate e guidate da under 40. I riconoscimenti per ogni categoria sono stati assegnati da rispettive giurie competenti.

La cerimonia si è svolta al Palazzo dei congressi di Milano Marittima, alla presenza di Roberto Bozzi Presidente Confindustria Romagna, Maurizio Marchesini Vicepresidente Confindustria per le filiere e le medie imprese e dei presidenti di Excelsa Award 2023: Carlo Battistini, Presidente della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena, e Giorgio Guberti, Presidente Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna.

“La cerimonia era inizialmente programmata per il 17 maggio, ma tutto il mondo ha visto la calamità che ha travolto la nostra terra in quei giorni drammatici – ricorda il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi – ci è sembrato giusto lasciare sulle targhe quella data, a memoria di quanto accaduto e come simbolo della resilienza della Romagna. Dopotutto, Excelsa riconosce proprio questo: tenacia, passione e capacità di affrontare il cambiamento e trasformare le difficoltà in opportunità, anche negli scenari più impensabili. Queste aziende che sono esempi da conoscere e seguire perché impegnate quotidianamente e in vari modi nel generare benessere per tutta la comunità e per il territorio in cui operano. Storie di successo che dimostrano l’ottima salute e la grande vitalità del tessuto produttivo della Romagna, rappresentato da aziende di alto livello in grado di competere sui mercati internazionali. Non c’è modo migliore di inaugurare in nostro Festival dell’industria”.

“Le imprese manifatturiere, come quelle premiate oggi, si confermano un volano determinante per la ripresa del Paese, in un contesto economico più favorevole del previsto, dove tuttavia rimangono incertezze: prima fra tutte l’instabilità politica internazionale con ricadute importanti sull’andamento del Pil e dell’inflazione – così dice Maurizio Marchesini, Vicepresidente di Confindustria per le filiere e le medie imprese. “E’ quindi necessario proseguire con determinazione nell’attuazione del Pnrr e, come ha proposto Confindustria, di destinare buona parte delle risorse che rimarrebbero inutilizzate verso incentivi all’investimento per le imprese, che sono di rapida attuazione e di più sicuro impatto sul Pil. Se non riusciremo a perseguire questo obiettivo – ha aggiunto Marchesini -, non sarà utile per il Paese indebitarsi ulteriormente senza aver realizzato progetti che generano crescita. Inoltre, è necessario ampliare il Piano Transizione 4.0 portandolo a 5.0. con l’obiettivo di sostenere le imprese nel completamento della transizione digitale e valorizzare la sinergia tra tecnologie digitali e sostenibilità”.

“I nostri imprenditori – sottolinea Carlo Battistini Presidente della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena – hanno dimostrato di essere capaci di distinguersi e di reagire anche di fronte alle difficoltà e complessità degli scenari nazionali e internazionali, con una propensione al fare impresa innovativa. I riconoscimenti alle eccellenze sono senz’altro un modo per valorizzare l’attività svolta, ma, soprattutto, devono fungere cassa di risonanza per sensibilizzare tutte le imprese a investire in innovazione. L’innovazione, infatti, genera un aumento della produttività, vero fattore decisivo dello sviluppo”.

“La situazione di incertezza e l’instabilità del mercato, anche a seguito delle recenti emergenze che hanno investito parte del territorio romagnolo, richiedono sempre più alle imprese un approccio innovatore per ripensare processi, prodotti e servizi, elaborare nuovi modelli di business e riorganizzare e riqualificare le competenze – evidenzia Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna – In questo scenario molto bene si colloca questo progetto di Confindustria Romagna che celebra il valore e la capacità di resilienza e innovazione delle nostre imprese”.

EXCELSA AWARD 2023 – LE AZIENDE

Comunicazione d’impresa

BARTORELLI 1882 SPA Riccione (RN)

PUCCI SRL Lugo (RA)

RISORSE SPA Rimini (RN)

VEM SISTEMI SPA Forlì (FC)

ZANI WORK DI ZANI ISABELLA E CRISTINA SNC Cesena (FC)

Innovazione

CURTI – Costruzioni Meccaniche – SPA Castel Bolognese (RA)

ITWAY SPA Ravenna (RA)

MARIA CECILIA HOSPITAL SPA Cotignola (RA)

MIXER SPA Villa Prati di Bagnacavallo (RA)

NATLIVE SRL Forlì (FC)

SCM GROUP SPA Rimini (RN)

TURINGSENSE EU LAB S.R.L. Forlì (FC)

VISCOUNT INTERNATIONAL SPA Mondaino (RN)

YOROI SRL Cesena (FC)

Internazionalizzazione

ALPITRADING SRL Faenza (RA)

CELLI SPA San Giovanni in Marignano (RN)

DZ ENGINEERING SRL Forlì (FC)

FOCCHI SPA UNIPERSONALE Poggio Torriana (RN)

GOLLINUCCI SRL UNIPERSONALE Cesena (FC)

NEWSTER SYSTEM SRL Cerasolo (RN)

Lavoro e risorse umane

ASTIM SRL Ravenna (RA)

BANDINI CASAMENTI SRL Forlì (FC)

GREY MER SRL San Mauro Pascoli (FC)

MAC PORT MACCHINE OPERATRICI PORTUALI SRL Ravenna (RA)

Sicurezza

ELFI SPA Forlì (FC)

ORION ENGINEERED CARBONS SRL Ravenna (RA)

Porto Intermodale Ravenna SPA S.A.P.I.R. Ravenna (RA)

VIGNALI LOGISTIC SERVICE PROVIDER SRL Bertinoro (FC)

Sostenibilità

BUNGE ITALIA SPA Ravenna (RA)

CABOT ITALIANA SPA Ravenna (RA)

CFS EUROPE SPA Ravenna (RA)

ELECTROLUX ITALIA SPA Forlì (FC)

EUROVO SRL Santa Maria in Fabriago (RA)

GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA SPA San Giovanni in Marignano (RN)

iVISION SRL Montegridolfo (RN)

LA GALVANINA SPA Rimini (RN)

MARINI SPA Alfonsine (RA)

MYO SPA Poggio Torriana (RN)

PETROLTECNICA SPA Cerasolo Ausa (RN)

ZOLI DINO & C. SRL Forlì (FC)

Categoria Speciale Impresa Femminile

BANDINI CASAMENTI SRL Forlì (FC)

CABOT ITALIANA SPA Ravenna (RA)

DZ ENGINEERING SRL Forlì (FC)

GREY MER SRL San Mauro Pascoli (FC)

MARIA CECILIA HOSPITAL SPA Cotignola (RA)

MYO SPA Poggio Torriana (RN)

RISORSE SPA Rimini (RN)

ZANI WORK DI ZANI ISABELLA E CRISTINA SNC Cesena (FC)

ZOLI DINO & C. SRL Forlì (FC)

Categoria Speciale Under 40

ALPITRADING SRL Faenza (RA)

GREY MER SRL San Mauro Pascoli (FC)

YOROI SRL Cesena (FC)