Dopo l’avvio dello scorso lunedì proseguono gli “Incontri d’Autunno” organizzati dall’Associazione Romagna Camaldoli in collaborazione con “Missio Faenza” e con il “Cinema Europa”. Nell’ultimo libro scritto dal prof. Luigi Manconi, editorialista ed ex parlamentare della Repubblica, e da mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita. abbiamo rintracciato un sincero desiderio di dialogo, praticato senza alcuna volontà di reciproche “conversioni”. Il volume, intitolato “Il senso della vita. Conversazioni tra un religioso e un pococredente” (Einaudi 2021), affronta anche il rapporto tra “Diritto alla vita ed eutanasia”, un tema che sarà oggetto del secondo appuntamento degli Incontri d’Autunno in programma Martedì 18 Ottobre ore 20,45, Complesso ex Salesiani, Faenza . Di questo libro si riportano due brevi stralci tratti dalle pagine 109-110:

Vincenzo Paglia : «A me pare una chiara contraddizione, quella di una società che da una parte allunga tecnicamente la vita e dall’altra ne favorisce politicamente la soppressione. ⦋…⦌ Non sarebbe più saggio ripensare il modo con cui sostenere l’accompagnamento delle persone nelle condizioni estreme e nel momento finale della vita? È singolare il silenzio assordante sul diritto a essere curati e accompagnati».