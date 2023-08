Continuano senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna su tutto il territorio della provincia per garantire un’estate sicura, finalizzati a prevenire furti e altri reati predatori, nonché a contrastare lo spaccio di stupefacenti e soprattutto a prevenire e contrastare violazioni alle norme sulla circolazione stradale, innalzare i livelli di sicurezza e limitare gli incidenti stradali.

In particolare, nel corso del fine settimana sono state controllate circa 1600 persone, 1000 veicoli. 11 i conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica; 11 le patenti ritirate; 31 le sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada.

Inoltre, sono stati sequestrati 10 gr di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana; 2 gli assuntori segnalati alla locale Prefettura; 2 cittadini stranieri irregolari sorpresi nel territorio nei confronti dei quali sono state avviate le procedure per l’espulsione; 3 le persone denunciate, poiché resesi responsabili rispettivamente di furto, ricettazione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.