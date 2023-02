La pericolosità delle strisce pedonali in alcuni territori comunali, è questo l’oggetto della question time presentata dal vice Capogruppo di Fratelli d’Italia Renato Esposito, al sindaco di Ravenna.

Ecco il testo completo:

“Al Sindaco del Comune di Ravenna

Question time

“STRISCE PEDONALI PERICOLOSE PER I PEDONI”

Le strisce pedonali dovrebbero permettere ai pedoni di attraversare la strada in tutta sicurezza, soprattutto se pensiamo alle fasce più deboli come anziani e bambini, o almeno in teoria così dovrebbe essere….

Ma cosa pensare di un attraversamento pedonale con “attaccato” un grosso tombino traballante ormai più basso del livello stradale di alcuni centimetri e su cui ignari ed incolpevoli pedoni potrebbero malamente cadere procurandosi danni e lesioni personali?

Considerato

che tale pericoloso tombino è posizionato al lato delle strisce pedonali sulla centralissima via Maggiore altezza via Canalazzo, e che la stessa strada a causa di un intenso traffico di auto necessita di un attraversamento pedonale che tuteli le persone e non che le metta in pericolo mentre attraversano;

Visto

che l’urgenza della messa in sicurezza del suddetto tombino e relative strisce pedonali mi è stata segnalata più volte negli ultimi giorni dai Cittadini della zona

Si chiede a Sindaco e Giunta