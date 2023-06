“Da più giorni ormai va avanti questa sorta di strana telenovela che vede coinvolti da una parte WIND3 e l’amministrazione comunale e dall’altra i Cittadini Ravennati.

Nel cuore di un parco pubblico di Ravenna sventrato per far posto ad una antenna alta 30 metri della WIND TRE e nei pressi di una scuola elementare, si consuma l’ennesima dimostrazione dell’incapacità di chi amministra il nostro territorio. Tra vere o presunte trattative sul canone, piuttosto che sul sito dove posizionare l’antenna, va in scena l’ennesimo insipiente balletto che vede l’incapacità e l’incompetenza di chi ci amministra dar sfoggio di tutta la “sua grandezza”.

Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Se WIND TRE e amministrazione ravennate sono sordi alle giuste proteste dei nostri Cittadini, e come Consigliere comunale ho presentato anche un question time sull’argomento, non ci resta altro da fare.

“Boicottiamo” WIND TRE, facciamo sì che gli interessi commerciali delle aziende non prevalgano sui diritti dei cittadini.

Un concetto semplice che sarebbe bene che chi amministra la nostra Città tenesse sempre a mente”.