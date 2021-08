L’infermeria felina di Bizzuno, gestita dai volontari dell’Enpa, lancia purtroppo un allarme preoccupante: sempre più gatti vengono crudelmente abbandonati nel territorio ravennate. Oltre infatti agli abbandoni per rinuncia di proprietà, intensificati subito dopo il lockdown, i volontari prestano soccorso a tanti, troppi felini che si trovano feriti o in grave difficoltà per colpa dell’uomo.