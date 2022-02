Nel 2021 la spesa annuale “per la bolletta elettrica per la famiglia tipo è stata di 631 euro, +30% rispetto al 2020, mentre la spesa annuale per la bolletta del gas è stata di 1.130 euro, +15% rispetto al 2020”.

Lo ha detto il Presidente di Arera, Stefano Besseghini, in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori, precisando che in questi confronti bisogna tener conto del fatto che “il 2020 era l’anno del Covid in cui i prezzi erano scesi” mentre “nella seconda parte del 2021 i prezzi sono significativamente cresciuti”.

(Fonte: ANSA)