Elezioni, il centrodestra inaugura la sede elettorale. Cavina: “Un assessorato per i problemi delle frazioni”

La coalizione di centrodestra ha inaugurato la sede del proprio comitato elettorale in Corso Matteotti, al numero 4. Sarà qui il centro di coordinamento per la campagna elettorale che si concluderà fra poco più di un mese. Sul piccolo palco allestito per l’occasione, Paolo Cavina ha nuovamente ribadito quali saranno i punti fondamentali della propria candidatura, ha risposto alle critiche di queste settimane (dalle presenze femminili agli insulti a Matatia) ed ha anticipato alcuni punti del programma elettorale, concludendo il proprio discorso con una foto di famiglia con moglie e figlie.