A Faenza, in piazza Dante, a causa di un edificio pericolante, sono adottate in urgenza alcune modifiche alla viabilità. Dal civico 24 al civico 26, divieto di transito; dal civico 24 al civico 12, doppio senso di circolazione e divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata per tutti i veicoli sui lati Ravenna e Bologna della carreggiata; dal civico12 all’intersezione con via Alberghi, doppio senso di circolazione e dal civico 26 al civico 28, doppio senso di circolazione