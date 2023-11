Con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale i Lions faentini nel mese di settembre hanno preso contatto con le scuole secondarie di primo grado della città, promuovendo la partecipazione al concorso internazionale Un poster per la pace, un’iniziativa del Lions Club International tesa a promuovere la pace e la fratellanza tra i popoli del mondo, rivolta a tutti i ragazzi che al 15 novembre hanno compiuto 11, 12 o 13 anni. Il concorso internazionale ogni anno propone un tema differente sul quale riflettere, il tema di quest’anno è Osate sognare.

Al concorso hanno partecipato tutte le scuole secondarie di primo grado della città, i ragazzi che hanno presentato i loro elaborati sono stati ben 456, 68 in più rispetto all’anno scorso.

Quest’anno la commissione giudicatrice ha visto la partecipazione della Direttrice del Museo Internazionale delle Ceramiche Claudia Casali, in veste di Presidente, del Professore e artista Mirco Denicolò e della ceramista e artista Elvira Keller, e si è riunita l’8 novembre per definire i vincitori, uno per ogni scuola.

La commissione ha affermato di essere rimasta favorevolmente colpita del livello degli elaborati e dalla capacità espressiva e dalla creatività degli studenti, superiore rispetto agli anni passati, segno anche della maggiore attenzione e sensibilità con la quale si è affrontato il tema assegnato.

I Lions Club Faenza Host e Faenza Lioness sono molto soddisfatti del successo che anche quest’anno la manifestazione ha avuto e che si corona con la premiazione dei vincitori oggi 14 novembre alle ore 11:00 nella sala del Consiglio Comunale, alla presenza degli amministratori locali Martina Laghi e Davide Agresti.

I ragazzi premiati sono:

Khadija Elbaza I.C. Faenza S. Rocco – Bendandi Faenza e Granarolo 3B Granarolo Maisa Akther I C Matteucci – Cova Lanzoni 2D Lucia Abetti I.C. Carchidio Strocchi 3A Reda Cesare Poggiolini I.C. Europa Faenza 2D Thomas Francesco Murphy Santa Umiltà I A

Tutti i partecipanti riceveranno il diploma di partecipazione, i migliori 50 disegni realizzati verranno esposti nelle vetrine dei negozi del centro storico, grazie alla collaborazione del Consorzio Faenza C’Entro.

Le opere premiate verranno inviate alle selezioni successive che vedono coinvolti prima tutti i distretti Lions italiani e successivamente tutte le nazioni ove i Lions Club operano; entro il primo febbraio 2024 verranno resi noti i vincitori internazionali: un vincitore del primo premio internazionale e 23 vincitori del premio di merito. Il primo premio include un premio in contanti di 5.000 $ e sarà premiato in una speciale cerimonia di premiazione in occasione della Giornata Lions con le Nazioni Unite. Ognuno dei 23 vincitori del premio di merito riceverà un certificato e un premio in contanti di 500 $.

I Lions Club Faenza Host e Faenza Lioness ringraziano l’Amministrazione Comunale per il supporto ricevuto, gli insegnanti che hanno attivamente coinvolto e seguito i ragazzi sollecitandoli e stimolandoli ad approfondire il tema dell’anno del Poster per la Pace: osate sognare. Ringraziano la Commissione che con dedizione e professionalità hanno individuato i migliori disegni, uno per ogni scuola; ringraziano inoltre Faenza C’entro per la disponibilità ad esporre le migliori 50 opere. Esortano inoltre i ragazzi a continuare a sperimentare le loro capacità artistiche e a promuovere la pace tra i popoli.