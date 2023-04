Il Teatro dei Filodrammatici Luigi Antonio Mazzoni è stato anche quest’anno sede dei laboratori teatrali organizzati dalla Filodrammatica Berton, che stanno giungendo al termine.

Nel weekend del 5, 6 e 7 maggio va in scena lo spettacolo conclusivo del gruppo adulti, condotto da Daniele Porisini.

Il testo in scena “E io chi sono ?” è un libero adattamento di Daniele Porisini da testi di Eschilo, Sofocle, ed Euripide.

Nelle parole del regista, “Non è solo uno spettacolo teatrale. E’ un vero viaggio dentro di sé. Il pubblico parteciperà a 90 minuti di emozioni offerte oltre che da un testo in cui ogni parola è ricca di profondi significati, anche da interpreti che hanno profuso grandissimo impegno.”

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro dei Filodrammatici L.A.Mazzoni, viale Stradone 7 Faenza:

venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio ore 21.00

Prenotazioni telefoniche e informazioni:

Chiamare il lunedì e mercoledì dalle 20 alle 21 il n. 377 3626110 o scrivere allo stesso numero via WhatsApp tutti i giorni indicando data, numero biglietti e un nominativo. Attendere messaggio di conferma.

Biglietto Unico 8 €

È sempre possibile presentarsi senza prenotazione.