E’ deceduto Andrea Canevaro, aveva 82 anni. Pedagogista e docente universitario all’Alma Mater di Bologna, il professor Canevaro è stato fondamentale nel cammino di crescita sui temi dell’inclusione, in particolare delle persone disabili.

Il Prof. Canevaro è considerato il padre fondatore dell’integrazione scolastica in Italia e maestro della pedagogia speciale

E’ morto questa mattina dopo una breve malattia all’ospedale di Ravenna. Era nato a Genova nel 1939. Canevaro, la cui attività lavorativa ha attraversato in lungo e in largo la Romagna, da Cesena a Rimini a Ravenna, da otto anni viveva a Mensa Matelica, in provincia di Ravenna.