Gli agenti della polizia locale dell’Unione nei giorni scorsi sono intervenuti nel parco San Francesco, zona della città sotto osservazione per una serie di segnalazioni da parte di commercianti e residenti, dove alcuni passanti avevano notato alcuni ragazzini intenti a giocare a pallone al suo interno, pratica espressamente vietata. Nel frangente i componenti della pattuglia sono stati informati che poco prima un paio di ragazzini, tra quelli che i vigili stavano redarguendo, avevano vergato scritte sul basamento della statua di Evangelista Torricelli.

Dalle immagini acquisite è emerso che gli autori sono un 12enne e un 13enne. Sul posto, in ausilio alla polizia locale dell’Unione è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato. Per poter essere identificati è stata richiesta la presenza dei genitori dei due ragazzini ai quali i due minorenni sono stati affidati. Successivamente per il 12enne e il 13enne è scattata la segnalazione al Tribunale dei minori di Bologna per atti vandalici contro un bene pubblico.

“La polizia locale -spiega l’assessore alla sicurezza Massimo Bosi– sulla scorta di diverse segnalazioni di episodi più o meno evidenti, da tempo sta monitorando quanto accade nella zona attorno a parco San Francesco, un’area molto centrale che abbiamo il dovere di proteggere da situazioni di degrado e cattive frequentazioni, non solo da minori, parte marginale del problema, ma anche soprattutto da adulti che quella zona possono trasformare in un problema di ordine pubblico”.