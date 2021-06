Il Cineclub il Raggio Verde, in collaborazione con alcune realtà associative del nostro territorio, propone due serate ad ingresso gratuito per riflettere sulle questioni di genere in piazza della Molinella.

Giovedì 24 giugno

Mamme fuori mercato di PJ Gambioli; prodotto dall’associazione culturale Janas. Presente la regista in sala. Serata in collaborazione con SOS Donna Faenza.

Il cortometraggio sviluppa il tema del lavoro e della discriminazione che le madri del ventesimo secolo subiscono ed affrontano ogni giorno. Un tema di assoluta attualità che risponde innanzitutto alla necessaria riflessione sull’argomento. Analisi che si riflette non solo sugli stili di vita, ma sui freni che impediscono il concretizzarsi di nuove famiglie e quindi lo sviluppo di una società accogliente e performante.

La proiezione sarà seguita da un dibattito durante il quale interverranno diverse relatrici tra cui: Raffaella Meregalli, operatrice del centro antiviolenza SOS Donna di Faenza; Sonia Alvisi, Consigliera di parità effettiva della Regione Emilia-Romagna e consulente del lavoro; Nicoletta Cirelli, presidente di CNA Impresa Donna di Ravenna; Livia Bertocchi, welfare community manager de La BCC Ravennate, forlivese e imolese; Paola Tampieri – responsabile qualità e ambiente – e Vittoria Graziani – responsabile comunicazione – di Tampieri Financial Group S.p.a.; Mirella Paglierani, presidente di Gemos Coop. Sociale.

Pj Gambioli è nata a Nuoro nel 1972. Si è specializzata come Direttore Artistico nell’Animazione Turistica. Si dedica al cinema grazie ai corsi di Ipotesi Cinema condotti dal Regista Ermanno Olmi. Da vari anni collabora come Attrice di Teatro per l’Ass.ne Cult. Bocheteatro di Nuoro e Regista di Cinema con l’Ass.ne Cult. Janas. Ha studiato sceneggiatura, regia e montaggio. Ha scritto e diretto i cortometraggi Bisos de Janas, Jogging, Agrodolce – vita da donne, ed il docufilm Il destinatario dell’anello. Al suo attivo vanta una serie di cortometraggi documentaristici sulle arti e mestieri della Sardegna, vari videoclip musicali, mediometraggi e cortometraggi

L’ Associazione Culturale Janas da 17 anni propone lo sviluppo della cultura cinematografica attraverso attività di produzione, organizzazione, formazione e ricerca di progetti con finalità sociali, etnografiche ed antropologiche. Nel 2018 ha prodotto il cortometraggio “Mamme fuori mercato”, scritto e diretto dalla regista Pj Gambioli.

Per la particolarità del tema trattato è stata coinvolta, fin dalla fase progettuale, un’equipe di oltre venti professioniste donne (alcune fieramente mamme) tutte giovani lavoratrici del mondo del cinema.

Venerdì 25 giugno

Gamberetti per tutti di Mazime Govare, Cédric Le Gallo

Dalla rassegna docu film sulle relazioni e le identità di genere: Di cosa parliamo quando parliamo d’amore? In collaborazione con Unione della Romagna Faentina – Servizio Politiche e Cultura di Genere, Ridotto del Teatro Masini, Centro Metra, SOS Donna, Teatro Cinema Europa, Un secco no

Introduce il film Michele Piga, Psicologo formatore attivo nella rete di consulenza giuridica e psicologica Integrazione

Trama: Il campione del nuoto Matthias Le Goff, esasperato da un intervistatore, reagisce con un insulto omofobo. La Federazione lo minaccia di radiazione a meno che non accetti di allenare una squadra di pallanuoto, Les crevettes pailletées, che vorrebbe partecipare al campionato LGBT che si terrà in Croazia. Obtorto collo Matthias accetta

IMPORTANTE: Regole di accesso

L’ingresso è consentito soltanto dal lato Piazza del Popolo. È obbligatorio indossare la mascherina fino a quando non si sarà seduti e mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro. Dispenser di gel disinfettante sono a disposizione. Si consiglia vivamente di presentarsi con congruo anticipo per evitare assembramenti. Al termine seguire le indicazioni degli addetti che provvederanno a far defluire il pubblico con ordine da entrambe le uscite

N.B. La proiezione di tutti i film avverrà senza intervallo.

Giugno e luglio, apertura ore 20:30; inizio proiezioni 21:30