Sassia è una giovane ragazza che, nonostante la pandemia, ha deciso di prendere in mano la propria vita e di aprire un nuovo negozio di accessori e abbigliamento a Ravenna, in via de Gasperi. Per via del Covid infatti Sassia, che precedentemente lavorava come barista, si è ritrovata improvvisamente senza lavoro: da qui è partita l’idea di affittare uno spazio in centro e dare vita a RS13, che, restrizioni permettendo, inaugurerà il prossimo 24 aprile.