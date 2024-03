Terzo appuntamento domenica prossima 3 marzo alle 11 nella meravigliosa Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna per l’edizione 2024 dei Mikrokosmi, la stagione concertistica organizzata dall’Associazione Culturale Mikrokosmos sotto la direzione artistica di Barbara Valli. Attesa e apprezzata dalla critica locale e nazionale, anche quest’anno la programmazione vede alternarsi sul palcoscenico linguaggi artistici diversi tra loro con proposte di grande caratura e profondo interesse.

Sul palco salirà il giovanissimo talento del pianoforte Edoardo Riganti Fulginei, allievo di Enrico Pace all’Accademia Internazionale di Imola, proporrà al pubblico il Preludio e Fuga in Re maggiore BWV 874 di Bach, la Sonata n.2 in si bemolle minore op 35 di Chopin, Liszt-Bellini: Reminiscenza della Norma S394 e la Sonata n.2 op.36 in si bemolle minore (Vers.1931) di Rachmaninov.

Nato ad Assisi il 27 ottobre 2004, si avvicina al pianoforte all’età di quattro anni e nel 2016 diviene allievo di Michele Rossetti. Attualmente frequenta il triennio accademico presso il conservatorio di Perugia sotto la guida di Mariangela Vacatello. Contemporaneamente studia presso l’Accademia Internazionale di Imola “ Incontri col Maestro “ con Enrico Pace e all’Accademia del Ridotto a Pavia con Natalia Trull. È risultato vincitore di oltre quaranta concorsi pianistici nazionali ed internazionali e si è già proposto in varie occasioni in Italia ed all’estero partecipando, tra l’altro, al Festival dei Due Mondi a Spoleto, al Festival Opus Artis di Parigi ed aprendo il Mugellini Festival 2022. Ha suonato al Teatro Verdi di Firenze, al San Babila di Milano su invito di Giorgio Mulè, al Teatro di Ascoli Piceno, a Massa con l’Orchestra Scarlatti, al Teatro Donnafugata ad Ibla, al Teatro Cucinelli, alla Sala dei Notari a Perugia, a Firenze ed al Teatro di Fiesole con l’Orchestra della Toscana (settembre 2023 ), a Ravenna al Teatro Alighieri e negli Stati Uniti in sedi prestigiose, tra cui la Carnegie Hall di New York. Ha tenuto recital a Madrid per l’Istituto di cultura Italiana e a Napoli presso Villa Pignatelli per il Maggio della Musica su invito di Stefano Valanzuolo. Ha partecipato al Festival “Nuovi spazi musicali 2023” su invito di Ada Gentile. Il settimanale Panorama nel 2017 e la rivista Suonare News nel 2021 e 2023 gli hanno dedicato reportage giornalistici. Nel 2017 ha ricevuto un premio da parte della Città di Spoleto. Due anni dopo il Sindaco di Jacksonville, negli Stati Uniti, gli ha conferito la cittadinanza americana onoraria “per il suo grande talento e per la sua grande capacità comunicativa, nonostante la giovane età“. Ha ricevuto il premio Thomas Schippers dal Menotti Art Festival e il “Premio Laura Minuti 2023“ in seguito ad un concerto tenuto presso l’Università per Stranieri a Perugia, grazie ad Agimus Umbria e al Conservatorio Morlacchi.

È stato selezionato dalla Fondazione Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola per prendere parte al progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo, iniziativa istituita in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica.

Biglietti e abbonamenti presso la biglietteria del Teatro Alighieri.

info 347.4310058