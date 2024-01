Andrà in onda domenica sera la puntata girata a Ravenna del programma televisivo Alessandro Borghese – 4 ristoranti, condotta dal noto chef.

L’appuntamento è su Sky Uno e in streaming sulla piattaforma Now. La puntata fu registrata ad inizio ottobre. In molti, specialmente i residenti che abitano nelle vicinanze, conoscono già il nome del vincitore. Quattro i ristoranti in gara: Antica Bottega di Felice, Trattoria Al Cerchio, Corte Cabiria e Ristorante Al Cairoli.