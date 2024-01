A seguito del corteo di protesta degli agricoltori in programma per la mattinata di lunedì 29 gennaio, per quanto riguarda il territorio del comune di Ravenna sono previsti rallentamenti e possibili deviazioni in via Faentina, indicativamente tra le 9 e le 11.30.

I mezzi entreranno infatti nel comune di Ravenna da via Faentina Vecchia (Godo) per poi percorrere via Faentina, attraversare Fornace Zarattini, imboccare viale Allende svoltando a destra alla rotonda Spagna e giungere al parcheggio del Cinema City.

La viabilità sarà presidiata dalla Polizia locale e dalle altre forze di polizia, che appronteranno e gestiranno le deviazioni che si dovessero rendere necessarie.