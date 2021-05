Sarà monsignor Lorenzo Ghizzoni a presiedere la Messa del Crisma, sabato 22 maggio alle 10 in Cattedrale. Rinviata a causa della pandemia rispetto alla sua data tradizionale, alla sera del mercoledì santo, la Messa crismale viene quindi recuperata alla vigilia del giorno di Pentecoste. Nel corso della celebrazione nella quale vengono rinnovate le promesse sacerdotali, verranno consacrati gli oli santi: il crisma per le Cresime, l’olio dei catecumeni per i Battesimi e l’olio degli infermi.

La Messa del Crisma, come tutti gli anni, sarà anche l’occasione per ricordare particolari anniversari di ordinazione sacerdotale: il 69esimo di don Giuseppe Battello, il 67esimo di don Isaia Rossi, il 66esimo di don Giovanni Montanari, il 65esimo di padre Vittorio Tordi, il 64esimo di don Agostino Ballina e don Paolo Trentini, il 63esmo di don Mario Bertini, il 61esimo di don Giuseppe Pozza, il 60esimo dell’arcivescovo emerito monsignor Giuseppe Verucchi, di don Enea Paganotto e di don Gian Maria Orlandini.