La Regione Emilia-Romagna vara due nuove misure per ridurre i tempi di tracciamento e di isolamento o quarantene come risposta all’esplosione di casi sul territorio regionale nelle ultime settimane: tampone rapido in farmacia per chiudere isolamento e quarantena, ma solo per persone senza sintomi, e autotesting per iniziare immediatamente l’isolamento senza presentarsi ai drive through.