Appuntamento da non perdere giovedì 13 luglio (ore 20,30) a Faventia Sales (via San Giovanni Bosco 1) a Faenza per la conferenza “Il telescopio spaziale JWST: una nuova finestra sulle meraviglie dell’universo” di Massimo Robberto, astrofisico JWST/NIRCam Team LeadSpace Telescope Science Institute,Baltimore, USA.

Un’occasione unica di incontrare uno studioso di fama mondiale e dare uno sguardo sull’universo.

Massimo Robberto si è laureato con lode in Fisica e ha conseguito il dottorato di ricerca in Astronomia all’Università di Torino. E’ stato ricercatore astronomo per 9 anni presso l’Osservatorio Astrofisico di Torino prima di entrare nello staff del Max Planck Institut per l’Astronomia di Heidelberg. Nel 1999 è stato chiamato dalla Agenzia Spaziale Europea a seguire presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora la costruzione della Wide Field Camera 3 per il telescopio spaziale Hubble; completato lo strumento, nel 2005 è stato invitato dalla NASA a sviluppare NIRCam, la camera a grande campo del telescopio spaziale JWST, guidando per molti anni il team di scienziati dedicati allo strumento. E’ considerate uno dei massimi esperti di strumentazione astronomica per telescopi da terra e dallo spazio. Ha costruito strumenti per I maggiori telescopi infrarossi al mondo alle Hawaii e in Cile, e concepito il progetto iniziale della missione Euclid che l’ESA si appresta a lanciare. Il suo campo di ricerca principale è la formazione di stelle e pianeti, e programmi da lui diretti hanno prodotto alcune tra le più spettacolari immagini mai prese dal telescopio spaziale Hubble.”

L’incontro sarà coordinato dalla professoressa Paola Pescerelli Lagorio, presidente “Casa Museo Raffaele Bendandi”