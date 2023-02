Da anni molestava i vicini di casa in diversi modi. Una sorta di stalking, che iniziava con offese ogni volta che gli incrociava negli spazi comuni del condominio, a volte lanciava cipolle sul loro terrazzo o bulloni contro la loro porta, secondo quanto riferito non mancavano le minacce e a volte le violenze fisiche e verbali.

Comportamenti molesti iniziati nel 2019, in un condominio situato nel faentino, e che erano diventati insopportabili per gran parte dei condomini, ma sopratutto per una coppia di ultra 80enni, presi di mira dal vicino molesto, un 46enne di origine albanese.

Gli anziani hanno sporto denuncia, e come riporta il Resto del Carlino e il Corriere di Romagna, il giudice ha costretto l’uomo di non avvicinarsi a meno di 250 metri dagli altri condomini, perciò non potrà piu entrare neanche a casa sua.