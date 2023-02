Sergio Castellitto è in scena al Teatro Masini di Faenza, da mercoledì 15 a venerdì 17 febbraio alle ore 21, con ZORRO. Un eremita sul marciapiede, uno spettacolo tragicomico ed emozionante scritto da Margaret Mazzantini, di cui l’interprete è anche regista.

È la storia di un vagabondo ripercorre la storia della sua vita e delle scelte che lo hanno portato a vivere sulla strada. Nel mentre riflette sul significato della vita…

Sergio Castellitto interpreta un uomo ai margini della società, capace di vedere la realtà osservando la vita delle persone “normali”. Capace di restituire, attraverso una sorta di “filosofare” allegro e indefesso, il “sale della vita”, la complessità e l’imprevedibilità dell’esistenza.

“Zorro è la storia di un uomo che, come tutti noi, apparteneva alla normalità della nostra società civile e che poi, per una serie di circostanze, perde tutto. Perde gli amici, perde l’amore, ma non la dignità. Ci racconterà una storia dove la tristezza e la malinconia si mescoleranno alla clownerie della vita. Perché la vita può essere un dramma, può essere una tragedia, ma può essere anche una commedia, più di quanto noi immaginiamo” (Sergio Castellitto).

Sergio Castellitto incontrerà il pubblico al Ridotto del Teatro Masini venerdì 17 febbraio alle ore 18. L’ingresso all’Incontro, condotto e moderato da Paolo Gambi, è gratuito.