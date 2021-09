Difesa scuole di mosaico, collegamenti con il porto, educazione civica: i consigli della società civile a Mingozzi

Una campagna elettorale concreta e utile. Con questo spirito Giannantonio Mingozzi, tornato ad essere candidato al consiglio comunale fra le fila del Partito Repubblicano, ha incontrato a San Michele un centinaio di amici per ascoltare consigli e valutazioni sui temi ritenuti prioritari per Ravenna. Diverse le figure che hanno raccolto l’invito del presidente del Terminal Container, tutte persone comuni, non iscritte al partito: imprenditori, professionisti in vari settori, giovani, agricoltori, docenti universitari, tutti esponenti della cosiddetta società civile.