Matteo Salvini a Ravenna a sostegno di Filippo Donati

Il leader della Lega in tour elettorale in tutta Italia arriva a Ravenna poco dopo le 18.30 per sostenere la candidatura a sindaco di Filippo Donati. Un monologo di poco più di 15 minuti per ribadire gli interventi principali del Governo e le differenze fra la Lega ed alcune forze politiche presenti nella squadra di Draghi, poi attacca de Pascale e il sistema di potere della sinistra su Ravenna. “Chi non vota è complice della sinistra” dice Salvini, che ribadisce infine come la transizione ecologica deve comunque tutelare i posti di lavoro.