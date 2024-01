“Mirko De Carli, consigliere nazionale del Popolo della Famiglia e consigliere comunale a Riolo Terme per la lista “Lista per Riolo Terme – Il Popolo della Famiglia”, commenta così le dichiarazioni di De Pascale sulla zona 30 km/h introdotta da Lepore a Bologna: “Il Partito Democratico è decisammte in stato confusionale: dopo che Lepore, a seguito della grande manifestazione in Piazza D’Accursio contraria alla zona 30 km/h a cui sono intevenuto tra i leader delle opposizioni sul palco, ha confermato la decisione assunta il sindaco di Ravenna De Pascale se ne dissocia affermando che nella sua città le priorità sono altre e che la capitale bizantina ha caratteristiche molto diverse da Bologna. Insomma: Lepore ha fatto una supercazzola e De Pascale non vuole perdere voti a causa sua. Come Popolo della Famiglia accogliamo con favore la dichiarazione di De Pascale e auspichiamo che nel Partito Democratico si schiariscano le idee e portino Lepore a fermare questa follia: se così non sarà ci penseranno i cittadini col referendum” dichiara De Carli.”