Il gruppo consiliare della Lega ha depositato un ordine del giorno da discutere nel prossimo consiglio comunale utile riguardante i danni causati alla Fontana Monumentale durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia ai Campionati Europei di calcio. Come già richiesto dalle forze di opposizione, nel documento si chiede che il Comune si costituisca parte civile nei confronti di coloro che hanno danneggiato il bene pubblico, si chiede ai responsabili il pagamento dei danni o, laddove non fosse possibile il rimborso, lo svolgimento di lavori socialmente utili.

Il testo del documento:

“PREMESSO CHE:

-Domenica 11 Luglio 2021 al termine dalla partita Italia-Inghilterra , dove la nazionale Italiana è uscita vittoriosa dal campo, moltissimi tifosi si sono concentrati in Piazza del Popolo per festeggiare.

-La stessa situazione si era verificata anche dopo la vittoria della partita di semifinale il Martedì precedente.

-Purtroppo, alcune persone “incivili”, nel corso dei festeggiamenti sono salite sulla Fontana Monumentale in Piazza della Libertà, danneggiandola.

CONSISDERATO CHE:

-La Fontana di Piazza della Libertà rappresenta uno tra i più insigni monumenti della città di Faenza e, per la sua centralissima posizione, un punto di riferimento ben noto a tutti.

-L’art.733 del codice penale regolamenta ciò che comporta il danneggiamento di monumenti di rilevanza storica.

-Vi sono molti video da poter visionare per risalire a buona parte dei colpevoli.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:

-A costituirsi parte civile contro i responsabili dei danneggiamenti.

-Laddove i responsabili non siano in grado di pagare i danni provocati, di provvedere (art.733 c.p.) nel chiedere, una volta stabilita la pena, lavori socialmente utili fino ad estinzione del debito nei confronti della comunità”.